Натискаючи кілька разів олівцем на ніготь, поспостерігайте зміну забарвлення. Пр?? натисканні на ніготь він стає __, так як ______.

Биология

Натискаючи кілька разів олівцем на ніготь, поспостерігайте зміну забарвлення. Пр?? натисканні на ніготь він стає __, так як ______.

Автор: Гость