Натискаючи кілька разів олівцем на ніготь, поспостерігайте зміну забарвлення. Пр?? натисканні на ніготь він стає __, так як ______.
Биология
Натискаючи кілька разів олівцем на ніготь, поспостерігайте зміну забарвлення. Пр?? натисканні на ніготь він стає __, так як ______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стає блідим. Тому , що під нігтьовою пластиною розміщені поверхневі судини. І коли олівцем ми натискаємо то ми притискаємо судини.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Какое слово не волшебное в соответствии с книжкой Александра Шибаева: навес, кам??ш, банка, купил, кивну?
Русский язык
Найди среди слов имена существительные. Разбери их по составу. Сторожить земной ледниковый сторож землянка ледник сторожевой подземный лёд стор...
Русский язык