Какие примеры показывают что при взаимодействии меняются скорости обоих тел

Гость: Гость:

1. Игра в бильярд. Шарик ударяясь о стоящий на месте отталкивается от него и замедляется, а стоящий первоначально на месте начинает движение и его скорость увеличивается. 2. Авария. Когда два тела движутся на встречу друг к другу. При столкновении двух машин, которые ехали на встречу друг к другу их скорости уменьшаются.