Какие примеры показывают что при взаимодействии меняются скорости обоих тел

Физика
Какие примеры показывают что при взаимодействии меняются скорости обоих тел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Игра в бильярд. Шарик ударяясь о стоящий на месте отталкивается от него и замедляется, а стоящий первоначально на месте начинает движение и его скорость увеличивается. 2. Авария. Когда два тела движутся на встречу друг к другу. При столкновении двух машин, которые ехали на встречу друг к другу их скорости уменьшаются.
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