Надо выписать слова связанный с лодкой и объяснить По толковому словарю ? помогит?? плиз

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Ялик - Двухвесельная или четырёхвесельная небольшая шлюпка.. Гичка- Узкая быстроходная гребная шлюпка с низким бортом. Самоходка - судно, использующее собственную силовую установку для перемещения. Барка - Деревянная баржа. Байдарка - Узкая и лёгкая спортивная лодка. Джонка - Китайское парусное судно. Катер - небольшая лодка с мотором Яхта - лёгкое, быстрое судно для перевозки отдельных персон, оборудованное палубой и каютой . Плоскодонка- лодка с плоским дном. Каяк - Одноместная спортивная лодка из пластмассы или плотного полиэтилена. Каноэ - Гребная спортивная лодка с заострённым носом и высоко поднятой кормой. Ботик - небольшое парусное, парусно-гребное или моторное судно. Плотик, ласкательное от плот - конструкция для плаванья, из связанных совместно брёвен. Катамаран - Судно, состоящее из двух параллельно расположенных корпусов, связанных между собой общей палубой. Оморочка - Малая долблёная лодка типа чёлн. Сампаны - дощатые плоскодонные лодки. Шлюпка - Лодка с прочным широким корпусом.. Душегубка - Узкая неустойчивая лодка.гондола - Венецианская лодка с каютой. Вельбот-быстроходная, относительно узкая, 4/8-вёсельная шлюпка с острыми образованиями носа и кормы. Пирога - название лодок экзотических народов.