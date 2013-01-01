Напишите на английском небольшое сообщение на тему самосохранение рыб( 1 или 2 рыб??)

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Рыбы (лат. Pisces) — надкласс водных позвоночных животных. Для них характерно жаберное дыхание. Рыбы распространены как в солёных, так и в пресных водах, от глубоких океанических впадин до горных ручьев. Рыбы играют важную роль в пищевой цепи. Они имеют большое экономическое значение для человека из-за употребления их в пищу.Они имеют большое экономическое значение для человека из-за употребления их в пищу. Размеры современных рыб от 7,9 мм до 20 м. В мире известно (на 5 августа 2013 г.) 32 834 видов рыб. Каждый год описывается около 300—500 новых для науки видов. В Росии обитает около 3000 видов, в том числе в пресных водах встречается более 280 видов.Изучению рыб посвящён раздел зоологии — их