Учительница проверила 35 тетрадей в клетку,в линейку на 16 тетрадей меньше после че??о у неё осталось столько же,сколько она уже проверила.сколько тетрадей осталось проверить?

Математика
Учительница проверила 35 тетрадей в клетку,в линейку на 16 тетрадей меньше после че??о у неё осталось столько же,сколько она уже проверила.сколько тетрадей осталось проверить?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-16=19 35+19=54она проверила Значит ей осталось проверить 54 тетрадей
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