Учительница проверила 35 тетрадей в клетку,в линейку на 16 тетрадей меньше после че??о у неё осталось столько же,сколько она уже проверила.сколько тетрадей осталось проверить?

Математика

Учительница проверила 35 тетрадей в клетку,в линейку на 16 тетрадей меньше после че??о у неё осталось столько же,сколько она уже проверила.сколько тетрадей осталось проверить?

Автор: Гость