Учительница проверила 35 тетрадей в клетку,в линейку на 16 тетрадей меньше после че??о у неё осталось столько же,сколько она уже проверила.сколько тетрадей осталось проверить?
Математика
Учительница проверила 35 тетрадей в клетку,в линейку на 16 тетрадей меньше после че??о у неё осталось столько же,сколько она уже проверила.сколько тетрадей осталось проверить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35-16=19 35+19=54она проверила Значит ей осталось проверить 54 тетрадей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Are there ... ahairs in the bedroom:a) some,b)any,c)a. прохожу тест по английскому,помогите пожалуйста ч??о нужно вставить в это предложение???
Русский язык