Составить 5 предложений с сложносокращенными словами

Гость: Гость:

1.В ГОРОНО готовятся контрольные задания для восьмых и девятых классов 2. Моя мама окончила МГУ с красным дипломом 3. Моя бабушка рожала мою маму в роддоме 4. Меня вызвали в ВУЗ для похвалы 5. СССР распалось в 1991 6. Вчера у мамы на работе произошло ЧП