Составить 5 предложений с сложносокращенными словами
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Составить 5 предложений с сложносокращенными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В ГОРОНО готовятся контрольные задания для восьмых и девятых классов 2. Моя мама окончила МГУ с красным дипломом 3. Моя бабушка рожала мою маму в роддоме 4. Меня вызвали в ВУЗ для похвалы 5. СССР распалось в 1991 6. Вчера у мамы на работе произошло ЧП
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