6 простых предложений про природу
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6 простых предложений про природу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. Начал таять снег.Вернулись с юга птицы.Становиться теплее. Природа просыпается.скоро на деревьях появятся почки.
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