Запишите далеко по значению фразеологизмы парами.
Русский язык
Запишите далеко по значению фразеологизмы парами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ломя голову - быстро бежать : как в воду канул- пропал : бить баклуши -не чего не делать: за три дяветь земель -далеко: волять дурока -не чего не делать:след простыл- пропал: на краю света -далеко ушул:
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