Раскройте содержание доктрины Монро

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Суть доктрины Монро, подчеркивал выдающийся немецкий юрист Карл Шмитт-это процесс экспроприации и присвоения пространства. Ее субъект -политическая воля США, Jus Belli Америки, ее объект- пространство, которое должно этой воли стать подвластным В 1823 г., в послании к конгрессу, президент США Монро провозгласил доктрину Монро, ставшую орудием американскою закабаления стран Западного полушария. "Американские континенты", - заявил Монро,- "в настоящее время не могут рассматриваться как объекты для будущей колонизации какой либо державы". Монро прямо указывал на то, что любую попытку вмешательства европейских государств в дела стран американского континента "Соединенные Штаты будут отныне рассматривать как враждебный по отношению к ним политический акт". Доктрина Монро явилась переломным моментом во внешней политики США: сразу же выяснилась агрессивная, захватническая сущность этой доктрины. Провозглашением доктрины Монро США присвоили себе право "охранять" единолично американский континент, т.е. по существу вмешиваться в дела Латиноамериканских государств, превращая эти государства в свои протектораты.