Сформулируйте новые приципымеждународных отношений Европы 16-17 веках! СРОЧНО!!!

История
Сформулируйте новые приципымеждународных отношений Европы 16-17 веках! СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Феодальный порядок постепенно начал свергается, а на место него пришел капиталистический уклад. То есть капитализм основывается на машиностроение, так что в Европе все больше устанавливаются капиталистические отношения. Теперь, когда Европа была поделена между странами, а земли не хватало, государства Европы все больше занимались колонизацией других земель, нередко это приводило к конфликтам. Теперь каждая страна хотел достичь политического и торгового совершенства. Так что на первый план выходили политические и торговые отношения.
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