Помогите пожалуйста. Участники , цели и результат 5*6*7*8 Крестового похода

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Римской империи Фридриха II Гогенштауфена в 1228—1229 годах. Этот поход не был отмечен ни одним сражением. Спустя семь лет после провала Пятого крестового похода Фридрих II путём дипломатических маневров сумел восстановить контроль христиан над Иерусалимом и рядом других областей на ближайшие пятнФридрих II, император Священной Римской империи, собирался принять участие в Пятом крестовом походе и отправил войска из Германии, но лично не мог сопровождать армию, несмотря на увещевания папы Гонория III, а позже — Григория IX. Причиной тому было желание Фридриха II укрепить свои позиции в Германии и Италии, прежде чем приступать к крестовому походу. Тем не менее, Фридрих II вновь пообещал выступить в крестовый поход после своей коронации в качестве императора в 1220 году.В 1225 году Фридрих II женился на Иоланте Иерусалимской (также известной как Изабелла), дочери Иоанна де Бриенна (номинального правителя Иерусалимского королевства) и Марии Монферратской. Фридрих II тем самым приобрел претензии на утраченные земли королевства и попытался их вернуть. В 1227 году, после того как Григорий IX стал папой, Фридрих II и его армия отплыли из Бриндизи в Акру — тогдашнюю столицу Иерусалимского королевства), но эпидемия вынудила крестоносцев вернуться в Италию. Григорий IX воспользовался этой возможностью, чтобы отлучить Фридриха II от церкви за нарушение обета, однако это был всего лишь предлог, поскольку император уже в течение многих лет пытался консолидировать императорскую власть в Италии за счет папства.Вместо того, чтобы отправиться прямо к Святой земле, император сначала посетил Кипр, который был его вотчиной с момента захвата острова Ричардом Львиное Сердце во время Третьего крестового похода. Фридрих II прибыл с претензиями на престол Кипрского королевства, но встретил сопротивление местных баронов, поддерживавших регента Жана I Ибелина. Фридрих II утверждал, что регентство нелегитимно и потребовал от Жана передать фьеф Бейрут императору. Конфликт ничем не завершился, однако в перспективе этот спор лишил императора ценного сторонника в лице Ибелинов.Акра встретила Фридриха II неоднозначно. Его поддерживала его собственная армия и тевтонские рыцари, но местный патриарх Джеральд Лозаннский и духовенство были на стороне папы. Как только новость об отлучении императора распространилась по городу, общественная поддержка крестоносцев заметно ослабла. Положение госпитальеров и тамплиеров было еще более сложным. Хотя они отказались непосредственно присоединиться к армии императора, они поддержали крестовый поход. Местные бароны сначала приветствовали Фридриха II, но вскоре стали опасаться его стремлений к централизации и желанию навязать императорскую власть. Сыграл свою роль в нарастании неприязни к императору и его спор с Жаном Ибелином.Даже с учетом воинов орденов войско Фридриха II по численности было лишь тенью армии, которую он собрал в начале похода. Он понял, что его единственная надежда на успех в Святой земле — это переговоры о капитуляции Иерусалима, поскольку сил для сражений с Айюбидами он не имел. Фридрих II провел демонстрацию силы, проведя свои войска на юг вдоль побережья, чего оказалось достаточно, чтобы убедить египетского султана аль-Камиля вступить в переговоры. Египтяне были заняты подавлением восстаний в Сирии и поэтому согласилась уступить крестоносцам Иерусалим и узкий коридор вдоль побережья.Кроме того, Фридрих II получил Назарет, Сидон, Яффу и Вифлеем. О других территориях источники умалчивают. Взамен мусульмане сохранили контроль над Храмовой горой в Иерусалиме, мечетью аль-Акса и Куполом Скалы. Также они сохранили замки Трансиордании, а арабские источники предполагают, что Фридриху II было запрещено договором восстановить укрепления Иерусалима. Договор, заключенный 18 февраля 1229 года гарантировал перемирие на десять лет.Фридрих II вошел в Иерусалим 17 марта 1229 года и принял участие в церемонии коронации на следующий день. Неизвестно, в каком статусе он был коронован: патриарх проигнорировал церемонию, поэтому провозгласить себя королём Иерусалима Фридрих II не мог[1]. Скорее всего, он был на самом деле только регентом своего сына Конрада, единственного сына Иоланты Иерусалимской, который родился незадолго до начала похода.Григорий IX заявил, что причиной отлучения было нежелание Фридриха IIидти в крестовый поход, начиная еще с Пятого крестового похода. Фридрих II попытался договориться с папой, но в конце концов проигнорировал его и отплыл в Сирию в 1228 году, несмотря на отлучение, в сентябре прибыв в Акру.адцать лет.