Какими способоми можноразднлить 18 асыков на кучки с одинакавами количествам асыков? Какое каличество асыков возможно в однойкучке?
Математика
Какими способоми можноразднлить 18 асыков на кучки с одинакавами количествам асыков? Какое каличество асыков возможно в однойкучке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно в 2 кучки по 9 в каждой В 3 кучки по 6 в каждой В 6 кучек по 3 в каждой И в 9 кучек по 2 в каждой
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