Самое крупное животное на Земле - голубой кит. Его масса 120 т. Во сколько раз кит тяжелее слона, масса которого 5т?

Математика

Самое крупное животное на Земле - голубой кит. Его масса 120 т. Во сколько раз кит тяжелее слона, масса которого 5т?

Автор: Гость