Самое крупное животное на Земле - голубой кит. Его масса 120 т. Во сколько раз кит тяжелее слона, масса которого 5т?
Математика
Самое крупное животное на Земле - голубой кит. Его масса 120 т. Во сколько раз кит тяжелее слона, масса которого 5т?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во сколько раз?Значит надо разделить 120:5=24 Ответ: в 24 раза
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