Угадайте корень уравнения и выполните проверку x*x*x=8
Математика
Угадайте корень уравнения и выполните проверку x*x*x=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=2 Проверка: 2*2*2=8
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