Сочинение на тему какую роль играет жизнь человека Помогите пожалуста

Гость: Гость:

Часто приходится слышать фразу «Человек – животное социальное». С этим сложно поспорить, если принять во внимание, что с первого и до последнего своего вздоха человек находится в окружении других людей. Наш социум – это наша среда обитания. Конечно, и природные условия накладывают свой отпечаток на жизнь человека, но в современном мире скорее играют второстепенную роль, так как с помощью знаний и технологий человек приспособился ко всем возможным местам обитания на Земле. Сложно быть объективным в оценке роли общества в жизни человека, ведь каждый из нас является его частью и смотрит на эту проблему изнутри. А для изучения чего-либо очень полезно кроме этого посмотреть на это что-то со стороны и непредвзято. Большинство людей вообще никогда не задаются этим вопросом, потому что как говорят восточные мистики «негоже капле рассуждать об океане, а тем более критиковать его». Поэтому задумываются об этом либо ученые – социологи, философы, политологи, экономисты, этологи, либо студенты-гуманитарии накануне экзаменов, либо обыватель, однажды лично пострадавший от того, что интересы его и общественные «сходили» вразрез.