Сумел ли обломов обрести счастье и смысл своего существования?
Литература
Сумел ли обломов обрести счастье и смысл своего существования?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, думаю что не сумел. Всю жизнь он искал женщину похожую на него, и нашел Пшеницину Агафью, он не стремился ни к чему, ничего не пытался делать, а жена его Агафья поддерживала его в этом...
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