Сумел ли обломов обрести счастье и смысл своего существования?

Литература
Сумел ли обломов обрести счастье и смысл своего существования?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, думаю что не сумел. Всю жизнь он искал женщину похожую на него, и нашел Пшеницину Агафью, он не стремился ни к чему, ничего не пытался делать, а жена его Агафья поддерживала его в этом...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составте предложения с каждым словом: придел,предел,притворить,претворить,приклонить,преклонять,причудливый,пречудливый
Ответить
История
Раскройте содержание доктрины Монро
Ответить
История
Назовите священные книги христианства и ислама? Как звали пророков в этих религиях?
Ответить
Обществознание
Отсутствие власти или любого вида управления в государстве
Ответить
История
Сформулируйте новые приципымеждународных отношений Европы 16-17 веках! СРОЧНО!!!
Ответить