Пассажир вышел из остановившегося поезда и пошел вперед по ходу поезда со скоростью v = 4,5 км/ч. Когда пассажир дошел до кабины машиниста электровоза, поезд тронулся с места и стал двигаться равноускоренно, а пассажир продолжи...

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I. Решим на пальцах: Средняя скорость в равноускоренном движении строго равна срежнеарифметическому значению краевых скоростей на заданном участке. Поскольку кабина и пассажир уходят из одной общей точки одновременно и встречаются в другой общей точке одновременно, то, значит, их средние скорости равны! Cредняя скорость поезда равна половине его конечной, поскольку v(ср) = ( 0 + u) / 2 = u/2. А средняя скорость пассажира равна его собственной скорости. Итак, v = u/2 ==> u = 2v = 9 км/ч. II. Решим строго Уравнение движения пассажира, для координаты, отсчитываемой от точки совмещения его с кабиной: xп(t) = vt ; Уравнение движения кабины поезда, для координаты, отсчитываемой от точки совмещения кабины с пассажиром: xк(t) = at²/2 ; Найдём точки совмещения этих уравнений, т.е. когда описываемые ими движения «встречаются»: xк(t) = xп(t) ; vt = at²/2 ; t = 2v/a ; При равноускоренном движении, скорость кабины описывается выражением: u = at. тогда u = a * 2v/a = 2v = 9 км/ч.