Teach ,put ,bring ,sleep, think ,spell, по русски
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Teach ,put ,bring ,sleep, think ,spell, по русски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Put-класть,sleep-спать,bring-приносить,think-думать,teach-учить,spell-орфография.)
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