(43-s)×17=289 помогите это решить срочно это домашка
Математика
(43-s)×17=289 помогите это решить срочно это домашка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43-s=289/17 43-s=17 s=43-17 s=26
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