Нужно придумать рассказ со словами вода,сады, пруды

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Нужно придумать рассказ со словами вода,сады, пруды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас на даче есть много различных прудов. Мы в них часто плаваем, также хочу сказать, что вода там очень теплая, купаться приятно. А на каждом участке наших соседей есть сады. Например, возьмем сад моего друга. Там растут разные цветы и ягоды, стоят качели, и там очень уютно. Я всегда радуюсь когда приезжаю на дачу.
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