Нужно придумать рассказ со словами вода,сады, пруды

Гость: Гость:

У нас на даче есть много различных прудов. Мы в них часто плаваем, также хочу сказать, что вода там очень теплая, купаться приятно. А на каждом участке наших соседей есть сады. Например, возьмем сад моего друга. Там растут разные цветы и ягоды, стоят качели, и там очень уютно. Я всегда радуюсь когда приезжаю на дачу.