Помогите пожалуйста решить уравнение с модулем:|-х|-9,3=1,8-|-3,2|
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение с модулем:|-х|-9,3=1,8-|-3,2|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|-x|-9,3=1,8-|3,2| 9,3x=1,8+3,2 9,3x=5 x=9,3:5 x=1,86
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