Найдите производную функции и вычислите! С подробной росписью примера!
Математика
Найдите производную функции и вычислите! С подробной росписью примера!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не понял что надо посчитать f(пи/3) или f'(пи/3) на всякий случай посчитал и то и другое
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