Как Александр Сергеевич Пушкин в романе Дубровский относится к "благородному раз??ойнику"

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В романе «Дубровский» рассказывается о том, как одна ссора между лучшими друзьями полностью изменила их жизнь. Владимир Дубровский был полон гнева и мести за своего отца. Он хотел доказать богачам их неправоту и хотел отомстить им, поэтому стал разбойником. Дубровского можно назвать «благородным разбойником», так как, во-первых, он не убивал людей. Во-вторых, Владимир грабил только тех людей, которые нажили своё богатство обманом и нечестным трудом. В-третьих, Дубровскому пришлось стать разбойником из-за того, что он сжёг дом в Кистенёвке, чтобы показать свою гордость Троекурову, и что Кирилл Петрович никакой бы ценой не получил дом, в котором жили Дубровские. И в итоге Владимир остался ни с чем, но искал пути выжить. А так же, когда чиновники пришли в Кистенёвку, грубо обращались с Дубровским, Владимир не позволил крестьянам расправиться с ними, так как он надеялся на справедливость. Но самое главное то, что среди бед которые ему пришлось пережить, он остался человеком чести, храбрости и справедливости.