Составить логическую схему используя ключевые понятия :деятельность,структура д??ятельности,субъект деятельности,орудия деятельности,цель,средства проведения,действия,мотив,потребности первичные ,вторичные,виды деятельности,рез...
Обществознание
Составить логическую схему используя ключевые понятия :деятельность,структура д??ятельности,субъект деятельности,орудия деятельности,цель,средства проведения,действия,мотив,потребности первичные ,вторичные,виды деятельности,результат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убийство(деятельность)-нож(орудие деятельности)-расследование(деятельность)-привлечение к ответственности(цель)- правоохранительные органы(средства)
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