Помогите составить диалог на тему "Интервью о футболе"

Гость: Гость:

В скобочках будут мои комментарии: – Здравствуйте! С вами корреспондент первого канала (твоё имя и фамилия или же придумай). Сегодня мы ведём репортаж с главной площадки футбольной арены, куда уже собираются большие фанаты футбола и сегодня мы поговорим с одним из футболистов команды (назови команду и возьми от туда игрока), кстати, а вот и он. – Здравствуйте, меня зовут (имя и фамилия игрока) и я (положение в команде). ㅡРасскажите пожалуйста, (имя игрока), когда вы начали увлекаться футболом или на этот путь направили ваши родители? – (можешь посмотреть в интернете биографию того игрока, которого ты выбрал и в кратце написать) например: В мир футбола меня привёл мой папа, бывший (игрок или тренер) команды (назови снова команду, только уже другую, т.к разговор пока что ведётся о папе) – Сколько Вам тогда лет было? – Мне было (все спротсмены начинают заниматься с портом практически тогда, когда начинают ходить, но тут минимальный возраст для начала это от 5 до 10 лет) – И Вы до сих пор занимаетесь футболом? Вам не надоедает каждый раз гонять мячи по полю, Вам не надоедают ежедневные матчи и тренировки? – Нет, но если у тебя есть цель стать кем-то, что бы тебя запомнили и помнили всегда, надо стремиться к этой мечте. – Чтож, на этом наше интервью с (Имя и фамилия игрока) окончено, скоро начнётся матч и всем футболистам надо готовится к встрече с соперниками, а с Вами был корреспондент (твои имя и фамилия). До свидания, ещё увидимся! Надеюсь, я правильно тебя поняла:) Не забудь расставить все кавычки!!!