Три бригады рабочих изготовили за смену 80 деталей. Первая бригада изготовила на 12 деталей меньше, чем вторая, а третья - 3/7 количества деталей, изготовленных первой и второй бригадами вместе. Сколько деталей изготовила кажда...

Алгебра
Три бригады рабочих изготовили за смену 80 деталей. Первая бригада изготовила на 12 деталей меньше, чем вторая, а третья - 3/7 количества деталей, изготовленных первой и второй бригадами вместе. Сколько деталей изготовила каждая бригада?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x дет - изготовила вторая бригада, тогда (х-12) дет - изготовила первая бригада, тогда  дет  - изготовила третья бригада. В сумме они изготовили 80 деталей, можно составить уравнение: итого: первая бригада изготовила 22 детали вторая бригада 34 детали третья бригада 24 детали проверяем: 22+34+24=80 деталей за смену.
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