Какое слово не волшебное в соответствии с книжкой Александра Шибаева: навес, кам??ш, банка, купил, кивну?

Русский язык
Какое слово не волшебное в соответствии с книжкой Александра Шибаева: навес, кам??ш, банка, купил, кивну?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитав ,я думаю что это навес
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