Какое слово не волшебное в соответствии с книжкой Александра Шибаева: навес, кам??ш, банка, купил, кивну?

Русский язык

Какое слово не волшебное в соответствии с книжкой Александра Шибаева: навес, кам??ш, банка, купил, кивну?

Автор: Гость