Слово доска и гвоздь в винительном падеже.

Русский язык
Слово доска и гвоздь в винительном падеже.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доску, гвоздь....)))))
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