Слово доска и гвоздь в винительном падеже.
Русский язык
Слово доска и гвоздь в винительном падеже.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доску, гвоздь....)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое слово не волшебное в соответствии с книжкой Александра Шибаева: навес, кам??ш, банка, купил, кивну?
Русский язык
Найди среди слов имена существительные. Разбери их по составу. Сторожить земной ледниковый сторож землянка ледник сторожевой подземный лёд стор...
Русский язык
Окружающий мир