(43-s)•17=289 решите уравнение пдиз, ☺☺☺☺
Математика
(43-s)•17=289 решите уравнение пдиз, ☺☺☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(43-s)•17=289 731-17s=289 -17s=731-289 -17s=442 s=442:(-17) s=-26
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