Озаглавьте текст . Пушистые снежинки осторожно ложатся на землю. Она одевается в ослепительный наряд и торжествует . Под лучами солнца блестят ослепительными искорками крупинками снега. На речке среди зарослей камыша темнеет вода.
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Озаглавьте текст . Пушистые снежинки осторожно ложатся на землю. Она одевается в ослепительный наряд и торжествует . Под лучами солнца блестят ослепительными искорками крупинками снега. На речке среди зарослей камыша темнеет вода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа зимой. Думаю данное название подойдёт.
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