На сколько увеличится число,если,считая справа налево, вместо цифры 5, стоящей на втором месте, поставить цифру 7?
Математика
На сколько увеличится число,если,считая справа налево, вместо цифры 5, стоящей на втором месте, поставить цифру 7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно увеличится на 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Озаглавьте текст . Пушистые снежинки осторожно ложатся на землю. Она одевается в ослепительный наряд и торжествует . Под лучами солнца блестят осле...
Биология
Натискаючи кілька разів олівцем на ніготь, поспостерігайте зміну забарвлення. Пр?? натисканні на ніготь він стає __, так як ______.
Русский язык