На сколько увеличится число,если,считая справа налево, вместо цифры 5, стоящей на втором месте, поставить цифру 7?

Математика
На сколько увеличится число,если,считая справа налево, вместо цифры 5, стоящей на втором месте, поставить цифру 7?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно увеличится на 20
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