Пожалуйста дайте ответ на вопрос) "охарактеризуй способы питания бактерий."

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Углеродное питание. К числу важнейших химических элементов, необходимых для синтеза органических соединений, относят: углерод (С), азот (N), водород (Н), кислород (О). Свою потребность в водороде и кислороде бактерии удовлетворяют через воду. По способу углеродного питания бактерии делятся на: аутотрофы (автотрофы) и гетеротрофы.Автотрофы– организмы, которые полностью удовлетворяют свои потребности в углероде за счёт СО2 . Они способны синтезировать органические вещества из неорганических, используя энергию света и окислительные реакции.Гетеротрофы- организмы, которые не могут полностью удовлетворить свои потребности в углероде за счёт СО2 , а требуют для своего питания готовых органических соединений. Гетеротрофы подразделяются - на сапрофитов и паразитов.Сапрофиты – источником питания служат мертвые органические субстраты.Паразиты – живут за счёт живых тканей животных и растений.Гетеротрофы усваивают углерод из готовых органических соединений, для чего требуется энергия. Существуют 2 источника энергии- фотосинтез и хемосинтез.Фотосинтез- это синтез за счёт энергии солнечного света. Хемосинтез- это энергия, которую получают за счёт окисления неорганических соединений.Азотное питание. По способу азотного питания бактерии подразделяются: на аминоавтотрофов и аминогетеротрофов.Аминоавтотрофы – способны полностью удовлетворять свои потребности в азоте, необходимом для синтеза белков и нуклеиновых кислот, с помощью атмосферного и минерального азота.Аминогетеротрофы- для роста и размножения нуждаются в готовых органических азотистых соединениях: некоторых аминокислотах и витаминах.К числу аминоавтотрофов относятся азотфиксирующие бактерии, свободно живущие в почве –клубеньковые бактерии (они размножаются на корнях бобовых растений).Симбиоз их с растениями взаимовыгоден, так как вместе они продуцируют ряд физиологически активных соединений, которые благоприятно влияют на бобовые растения. В почве они обитают как сапрофиты. Вторая группа аминоавтотрофов представлена нитрифицирующими бактериями, которые используют для синтеза белков в качестве источника азота, соли аммиака, азотистой и азотной кислот. Эти 2 группы бактерий играют важную роль в обеспечении плодородия почв.Аминогетеротрофы для роста и размножения нуждаются в различных органических азотистых соединениях. Многие бактерии синтезирую аминокислоты и основания из минеральных источников азота и нуждаются в витаминах (ростовых факторах): вит. Н, вит.В1 , вит. В2 , вит.В3 , вит.В4, вит. В5,вит.В9 .Для нормальной жизнедеятельности бактерии обязательно нуждаются в ионах: Na, K, Cl, Ca2+ , Mn2+ , Mg2+ ,Fe2+ , Cu2+ , а также в сере и фосфоре, которые поступают в клетку путём диффузии и активного транспорта. Все процессы обмена веществ представляют собой цепь взаимосвязанных во времени и в пространстве саморегулируемых реакций. Каждая из реакций катализируется(ускоряется) соответствующим ферментом.