Sin(альфа -бета), якщо косинус альфа=0,8 Косинус бета =-0,96 270°lt;альфаlt;360° 180°lt;БЕТАlt;270°

Геометрия
Sin(альфа -бета), якщо косинус альфа=0,8 Косинус бета =-0,96 270°lt;альфаlt;360° 180°lt;БЕТАlt;270°
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos a=0,6=6/10=3/5 cos (a+b)=-cos(a+b)=-(cos a*cos b-sin a*sin b)=-(cos a*sqrt(1-sin^2 b)-sqrt(1-cos^2 a)*sin b)=-(3/5*sqrt(1-64/289)-sqrt(1-9/25)*(-8/17))=-(3/5*15/17+4/5*8/17)=-(45/85+32/85)=-77/85
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