Напишите мини-сочинение, используя в нем один из перечисленных фразеолагизмов:на??острить лыжи, с места в карьер, взять на буксир, ждать у моря погоды.
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Напишите мини-сочинение, используя в нем один из перечисленных фразеолагизмов:на??острить лыжи, с места в карьер, взять на буксир, ждать у моря погоды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды Дима собрался на улицу! "Куда лыжи навострил?"-спросила бабушка." Я тоже с тобой хочу!"-закричал Димин брат. Опять придётся брата взять на буксир! "А что ему ждать у моря погоды, он тоже погулять хочет!"-сказала бабуля." Скажи бабушке спасибо , любит она у нас с места в карьер!"- ответил Дима. Пойдём вместе гулять!
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