Напишите мини-сочинение, используя в нем один из перечисленных фразеолагизмов:на??острить лыжи, с места в карьер, взять на буксир, ждать у моря погоды.

Гость: Гость:

Однажды Дима собрался на улицу! "Куда лыжи навострил?"-спросила бабушка." Я тоже с тобой хочу!"-закричал Димин брат. Опять придётся брата взять на буксир! "А что ему ждать у моря погоды, он тоже погулять хочет!"-сказала бабуля." Скажи бабушке спасибо , любит она у нас с места в карьер!"- ответил Дима. Пойдём вместе гулять!