1.Прочитайте пословицы.Понимаете ли вы их смысл? 2.Используя 1-й пример как образец ,запишите пословицы .Какими членами предложения являются глаголы в форме инфинитива?Какой знак пунктуации при этом ставится? 1.Жить-Родине служ...

Русский язык
1.Прочитайте пословицы.Понимаете ли вы их смысл? 2.Используя 1-й пример как образец ,запишите пословицы .Какими членами предложения являются глаголы в форме инфинитива?Какой знак пунктуации при этом ставится? 1.Жить-Родине служить.-[инф.-инф.].2.Мед есть в улей лезть.3.Волков боятся в лес не ходить.4.Повторять да учить ум точить. Памогите пж!
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Оатаиуиатвточоатататкокт таоаиаивгара
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