Помогите с философией! В чем отличие античной философии от индийский и китайской? (кратко и лаконично)

Гость: Гость:

Сходство: 1) борьба двух тенденций - консервативной и прогрессивной; 2) мотив уг­розы с севера - кочевые народы; 3) попытки сформулировать естественный закон; 4) равно­значность объектов: боги, природа, народ; 5) числовая символика; 6) цикличное движение времени; 7) поэзия и музыка - средства обретения духовной мудрости; 8) осуждение всех форм религиозного фанатизма; 9) возраст философии - более 2,5 тысяч лет.Различия: 1) в древнем Китае не было выраженного кастового деления общества; 2) от­сутствие в Китае богатой мифологической основы, подобной Индии; 3) обращенность китай­ской философии к практической жизни, настоящему; древнеиндийская философия на­правлена на раскрытие духовного мира человека; 4) иероглифический характер китайской письменности - «пластичность» идей; 5) культ предков в Китае развит сильнее, чем в Индии; 6) в Китае на основе стабильности философского мышления сформировалось представление о превосходстве по отношению к другим философским взглядам [2, с.103].Особенности индийской философии: 1) интерес как к человеку, так и к целостности мира; 2) "Атман есть Брахман" (Атман - это всепроникающее духовное начало, Я, душа. Брахман - безличный духовный абсолют, из которого происходит все остальное. Атман и Брахман совпадают. Весь мир одушевлен одним и тем же духом, одним и тем же Богом. Совпадение Я-Атмана с безличным Брахманом открывает человеку путь к высшему блаженству. Для этого человеку следует преодолеть иллюзию земного. Достижение вечного Я - мокша; 3) представление об абсолютном бытии создается путем сведения всех вещей к единому целому. Абсолютное бытие можно постигнуть интуицией (погружение во всеобщее сознание и сопряжение со всем существующим, в результате человек совпадает с Богом, с абсолют­ным бытием); 4) мистичность; 5) сосредоточенность - одно из необходимых достоинств человека; 6) практика медитаций (сосредоточенных размышлений) ведет к состоя­нию нирваны, к избавлению от земных желаний и привязанностей. Йогами разработан спе­циальный комплекс приемов и упражнений для достижения состояния нирваны.