Как показаны Петр и Карл в поэме "Полтава "?

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Можно так: Впервые к образу великого русского императора А. С. Пушкин обратился в 1828 году в своей поэме «Полтава» . Поэма начинается как семейная драма, а разворачивается как народная трагедия. Кочубей, Мария, Мазепа связаны друг с другом личными отношениями, которые находят настоящую оценку лишь в отношении к истории. Пётр поставлен вне круга личных отношений, он «свыше вдохновленный» . Мысль Пушкина о русской истории определила и название поэмы. Он назвал её не «Мазепа» , не «Пётр Великий» , а «Полтава» , указывая на великий народный подвиг, совершённый в этой битве, которая была одним «из самых важных и счастливых проишествий царствования Петра Великого» . Пушкин сумел придать «Полтаве» черты глубокой народности в содержании и в стиле. Пётр Великий, неотделимый от своих дружин, похожий на героев торжественной оды и эпической поэмы, нарисован в традициях литературы 18 века. Основным средством выразительности является сравнение, оттенённое и как бы комментированное эпитетами: …Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь, как божия гроза… И он промчался пред полками, Могущ и радостен как бой. Возвеличивая подвиг и мужество Петра и его воинства, Пушкин отдаёт должное и сильным противникам русских – шведам. Однако поэт даёт почувствовать, что и сам Карл, и его армия не воодушевлены ничем высоким, тогда как Пётр и его дружины исполнены патриотизма, уверенности в победе. В поэме мы видим перед собой Петра-полководца, ведущего войска к победе. Сочетание «ужасного» и «прекрасного» , «звучный глас» - все это делает Петра не просто величественным, а наделенным сверхчеловеческими чертами, призванным на российский престол божественной силой. Пушкин восхищается благородством Петра на пиру: При кликах войска своего, В шатре своём он угощает Своих вождей, вождей чужих, И славных пленников ласкает, И за учителей своих заздравный кубок подымает. Образ Петра – это символ поднимающейся России, поэтому он лишен каких-либо отрицательных черт, недостатков, во всех строках звучит хвала великому императору: Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе. Так показан Петр I в поэме «Полтава» . А вот еще: Пушкин описывает образ государственного деятеля торжественно и одухотворенно: Была та смутная пора, Когда Россия молодая, В бореньях силы напрягая, Мужала с гением Петра… Образ Петра, созданный поэтом, окрашен светлыми и радостными красками. И он промчался пред полками, Могущ и радостен, как бой… Пирует Петр, и горд, и ясен, И славы полон взор его. И царский пир его прекрасен… Петр I стоит особняком среди всех героев «Полтавы» . Он не вовлечен в общую цепочку событий. Это не человек, а полубог, который описывается Пушкиным таким же высоким стилем, как «великие мужи» в старинных одах. И только один момент из всей поэмы является наиболее реальным – выход Петра I из шатра. Вся быстрота движения подчеркивается темпом стиха – четким и коротким: Раздался звучный глас Петра: «За дело, с богом! » Из шатра, Толпой любимцев окруженный, Выходит Петр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, Он весь дрожит, как божия гроза. Если Петр отличается энергией, упорством, мощью, боевым настроем, который передается войскам, то от Карла веет слабостью и безжизненностью: Казалось Карла приводил Желанный бой в недоуменье… Вдруг слабым манием руки На русских двинул он полки. В поэме звучит мысль о том, что те порывы, которые направлены на корыстные, эгоистические цели, обречены на провал. И лишь дела на благо родины и народа приносят пользу и остаются в памяти навсегда. После прочтения поэмы «Полтава» четко понимаешь разницу между теми путями истории, которые выбрали для себя Петр I и Карл XII. Вывод Пушкина торжественно звучит в финале «Полтавы» : В гражданстве северной державы, В ее воинственной судьбе, Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе.