Тема "Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики" выписать главную мысль страница 127 пункт 3 (6 класс)

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В XI - XIII в.в. церковь в Европе достигла большого могущества. Без неё не обходилось ни одного событие.Церковь не признавала никаких границ, ни государственных, ни языковых.Она утверждала единство европейских народов, являлась, как не уставали повторять ученые - богословы и приходские священники, совершенным угодным Богу сообществом людей. Мысль о том, что можно благополучно жить и не быть при этом верным сыном христианской церкви, средневековому европейцу просто не могла прийти в голову. Мир, окружавший его, привязанности, повседневные поступки являлись частью установленного Богом порядка. Не верить, не молиться, не ходить в церковь -в глазах людей средневековья было против самой жизни.