Промышленный переворот и индустриальная эра это примерно одно и то же?

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Вроде так))) Промышленный переворот- это переход от ручного производства к машинному, сопровождаемый изменениями во всех сферах жизни общества. Индустриальная эра- процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием промышленного производства в экономике. Этот процесс связан с развитием новых технологий, особенно в таких отраслях, как энергетика и металлургия. В ходе индустриализации общество также претерпевает некоторые изменения, меняется его мировосприятие.