Газ нагрели в закрытом сосуде передав ему 150 Дж теплоты.какую работу совершил 2?как в этом процессе изменилась его внутренняя энергия?

Физика

Газ нагрели в закрытом сосуде передав ему 150 Дж теплоты.какую работу совершил 2?как в этом процессе изменилась его внутренняя энергия?

Автор: Гость