Газ нагрели в закрытом сосуде передав ему 150 Дж теплоты.какую работу совершил 2?как в этом процессе изменилась его внутренняя энергия?
Физика
Газ нагрели в закрытом сосуде передав ему 150 Дж теплоты.какую работу совершил 2?как в этом процессе изменилась его внутренняя энергия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В закрытом сосуде объем газа не меняется, работа не совершается. (A=p*ΔV)Внутренняя энергия увеличилась на 150 Дж==============
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