Какие зерновые растения выращивает человек ? как он использует эти растения?

Окружающий мир
Какие зерновые растения выращивает человек ? как он использует эти растения?
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Автор: Гость
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Гость:
Пшеница, рожь овёс для приготовления пищи корм для животных
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