Помогите пожалуйста скажите что едят синички горностай и тритон

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Синицы - птицы насекомоядные, в природе питаются насекомыми, зимой, когда еды мало, от безвыходности едят зерно, семечки и сало, что ни есть хорошо для птицы (особенно сало, печень сажает конкретно) . Вот часть статьи о выкармливании птенцов насекомоядных птиц, но этот корм так же подходит для взрослых насекомоядных. Очень советую ещё зарегестрироваться на форуме -создать там темку в разделе насекомоядных, вам там ответят на все вопросы)) ) Основными компонентами такого корма являются вкрутую сваренное куриное яйцо, нежирное говяжье мясо или сердце, творог.