-10*2целых 3/5 как решать
Математика
-10*2целых 3/5 как решать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнём с второго множителя нужно 2 умножить на 5 и прибавить 3 получится 13/5 и умножаем на -10 -10х13/5=26
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