Табу 5 мысалдар сөздер
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Табу 5 мысалдар сөздер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шырайлым, кенже бала, мырза жігіт, ата, ене, қайын аға, т. б
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