Помогите решить, это задание еще начертить не только график, но и таблицу соответствующих значений переменных x и y для положительных значений x Пожалуйста) это срочно.

Математика

Помогите решить, это задание еще начертить не только график, но и таблицу соответствующих значений переменных x и y для положительных значений x Пожалуйста) это срочно.

Автор: Гость