Помогите решить, это задание еще начертить не только график, но и таблицу соответствующих значений переменных x и y для положительных значений x Пожалуйста) это срочно.

Математика
Помогите решить, это задание еще начертить не только график, но и таблицу соответствующих значений переменных x и y для положительных значений x Пожалуйста) это срочно.
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Гость:
Вот, график и ответы на вопросы. Не за что)
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