Напиши 20 любых симболов,чтобы получить 5 баллов

Математика
Напиши 20 любых симболов,чтобы получить 5 баллов
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