Листівка на тему: необхідність збереження репродуктивного здоров*я)

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Збереження репродуктивного здоров'я. У цій статті ми утримаємося від докладного опису ознак основних жіночих захворювань статевих органів, так як помисливість жінки безмежна. Ви прекрасно знаєте, що читаючи медичний довідник, ви обов'язково знайдете купу неіснуючих хвороб у себе.Нам лише хочеться виділити найважливіші моменти, про які повинна знати кожна поважаюча себе жінка, для збереження репродуктивного здоров'я.На жаль, людської мови не розуміють наші органи. Але якщо бути більш уважним до свого організму і до себе, можна дуже легко помітити навіть незначні сигнали, які посилаються зсередини про допомогу. Необхідно знати, на які зміни в організмі варто звертати особливу увагу, що б всіляко уникнути розвитку важких хвороб.Збереження репродуктивного здоров'я, тобто профілактика.Ніхто з жінок не застрахований від різних захворювань. Тому кожної сучасної, люблячої себе жінці дуже важливо дотримуватися елементарних запобіжних заходів:- оберігатися від інфекцій, які передаються статевим шляхом.У жінки, мабуть, правило: постійний партнер (найкраще, що б це був чоловік). Якщо ви не дотримуєтеся цього правила, тоді вам необхідно бути завжди напоготові. У сумочці у кожної сучасної жінки, поряд з іншими дрібницями, повинен знаходитися презерватив. На всякий, так сказати, непередбачений випадок.Необхідно обов'язково пам'ятати про те, якщо у вас все-таки відбувся статевий акт з партнером без застосування презерватива, і ви в цьому партнері не впевнені, то від випадку зараження статевими інфекціями необхідно прийняти в обов'язковому порядку екстрені заходи захисту.- вберегти від випадку небажаної вагітності.Необхідно намагатися всіма можливими силами і способами уникати штучного переривання вагітності, тобто абортів, бо це не тільки може порушити ваше здоров'я, після чого ви навряд чи зможете мати дітей, але це також дуже великий гріх, який прирівнюється до вбивства.- дотримуватися основних правил гігієни.Як відомо ще з дитинства, чистота - це запорука здоров'я. Тому дуже важливо регулярно підмиватися і не тільки, а й два рази на тиждень приймати ванну або душ.Варто знати, що збудники таких захворювань, як мікоплазмоз і хламідіоз, передаються через воду. Тому для підмивання статевих органів рекомендую використовувати профільтровану або кип'ячену воду.- тримайте ноги в теплі.Простигнути дуже легко, особливо взимку. Імунна система в цей період ослаблена, а для розвитку інфекції, яка потрапила в організм, це ідеальні умови. Якщо ви будете намагатися підтримувати імунітет фізичними вправами і вітамінами, то можна в кілька разів зменшити ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом.- відвідувати двічі на рік гінеколога .Кожна жінка хоча б два рази на рік повинна бути в обов'язковому порядку оглянута гінекологом. Деякі ендокринні та інфекційні захворювання протікають безсимптомно на початковій стадії. Тобто ви можете не знати нічого про своє захворювання, хоча ви вболіваєте вже кілька місяців. Набагато легше попередити розвиток тієї чи іншої хвороби, ніж проходити складне і тривале лікування.- звертати увагу на регулярність менструацій.Багато молодих дівчат і жінок не звертають ніякої уваги на регулярність своїх місячних. Але ж це може виявитися першим сигналом, що говорить про серйозні порушення функції яєчників місцевого або центрального походження, що згодом може викликати безпліддя.Саме тому ми настійно рекомендуємо відвідувати фахівця лікаря - гінеколога раз на пів року. Думаю, не варто вам ще раз нагадувати про те, що від того, як ви збережете ваше здоров'я, залежить здоров'я вашого майбутнього дитинчати ...