Решите уравнение: 1)х+18=8 2)х+5.3=-4.9 3)7.3-х=19.2 4)-8.9-х=-8.1 5)х-5.4=-8.32 6)х+11/24=5/12
Математика
Решите уравнение: 1)х+18=8 2)х+5.3=-4.9 3)7.3-х=19.2 4)-8.9-х=-8.1 5)х-5.4=-8.32 6)х+11/24=5/12
Ответ(ы):
Гость:
1) x=8-18 x=-10 2) x= -4,9-5,3 x= -10,2 3) x= -19,2+7,3 x= -11,9 4)x= 8,1-8,9 x= -0,8 5)x= -8,32+5,4 x= -2,92 6)x=5/12-11/24 x= 10/24 - 11/24 x= 1/24
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