Решите уравнение 12-x^2=11

Алгебра
Решите уравнение 12-x^2=11
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12-x^2=11-x^2=11-12-x^2=-1x^2=1x₁=1 x₂=-1Ответ: x₁=1, x₂=-1.

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