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Решите уравнение 2/3 (3/8-1/2y) = 5 1/2y- 17 3/4
Алгебра
Решите уравнение 2/3 (3/8-1/2y) = 5 1/2y- 17 3/4
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